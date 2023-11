AVERSA. Un ictus stronca il 62enne Luigi Della Puca. Era stato tronista over a “Uomini e Donne”

Qualcuno aveva evidenziato la sua somiglianza con Gianluca Vacchi

AVERSA – Un lutto scuote la comunità di Aversa. Si è spento Luigi Della Puca, 62 anni, noto in città anche per aver preso parte nel 2018 al ‘trono over‘ della trasmissione “Uomini e Donne“. Stroncato da un ictus che non gli ha lasciato scampo che lo ha strappato alla vita e all’affetto della moglie Concetta Becchimanzi, del figlio Pasquale, del fratello Salvatore e dei parenti tutti.

La notizia in breve tempo ha fatto il giro della città. Ricordato da tanti in queste ore come il sosia di Gianluca Vacchi ma anche per il grande vuoto che lascia. I funerali saranno celebrati domani, 29 novembre, alle ore 17 nella parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli in Aversa.