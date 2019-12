AVERSA. Una lettera anonima sotto l’albero di Natale: “Non minacciarmi con un coltello, non sono di tua proprietà”

AVERSA – (tp) Una lettera anonima, forse una richiesta di aiuto, è comparsa questa mattina sotto l’albero in lana ed uncinetto inaugurato (sabato) contro la violenza sulle donne, in via Roma ad Aversa. Sul foglietto c’era scritto “non voglio aver paura di te rispettami. Non umiliarmi, lasciami vivere. Non minacciarmi con un coltello o altro. No schiaffi, no parolacce, no calci, no pugni, non minacce verbali. Voglio vivere. Io sono una persona che va rispettata e amata . Non sono di tua proprietà“.

L’albero fa parte del progetto dell’Associazione culturale ‘Il Lucernaio’ che sta coinvolgendo in tanti. “Un filo che unisce” vuole essere l’occasione per tessere una rete attraverso l’unione di tante donne italiane contro la violenza.