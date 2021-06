AVERSA. Uomo alterato aggredisce i ragazzini e distrugge arredi urbani, arrivano i Carabinieri

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Un weekend di follia, quello vissuto da alcuni cittadini aversani.

Durante la sera un uomo di origini straniere sui 40 anni, in evidente stato di alterazione, ha dato di matto prima lungo via De Jasi poi in via Roma ad Aversa. Parlava da solo urlando, poi ha iniziato a danneggiare fioriere e arredi pubblici, quando all’improvviso, infastidito da qualcosa, ha iniziato anche a minacciare e aggredire fisicamente alcuni passanti, in particolare ragazzini minorenni.

Per questo motivo è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.