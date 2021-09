AVERSA. Anziano perde portafogli in strada, ritrovato dalla polizia municipale

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Vigili eroi, trovano portafogli smarrito e lo riconsegnano ad un anziano disperato per la perdita. Ieri mattina in Piazza Municipio nei pressi dell’Ente il maresciallo Carmine Mazzarino rinveniva in strada un portafogli di colore marrone, contenente soldi ma no documenti, solo una ricevuta di una ricarica telefonica, allora lo stesso unitamente al collega M.C. Gaetano Gentile si mettevano subito alla ricerca del proprietario del portafogli, e dopo aver condotto una verifica attraverso indagini grazie alla ricevuta dell’edicola di Lusciano dove l’anziano il signor Angelo G.di 83 anni, aveva ricaricato la scheda telefonica riuscivano a contattare l’uomo convocato al Comando i due validi poliziotti della Municipale di Aversa gli riconsegnavano il portafogli con dentro tutto il contenuto, soldi e altro, il signor Angelo commosso per il gesto li ringraziava di cuore, ormai stava perdendo le speranza di ritrovarlo. Un plauso a questo esempio di senso del dovere ed onestà .