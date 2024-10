LE FOTO. AVERSA. Violenza in corsia: dottoressa aggredita in pronto soccorso da paziente

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo l’accaduto

AVERSA – Violenza all’ospedale Moscati di Aversa dove una dottoressa è stata vittima dell’aggressione di un paziente.

A riportare quanto accaduto è la pagina Facebook di Nessuno Tocchi Ippocrate: “Intorno alle 20:10 una paziente proveniente dal territorio napoletano, Secondigliano con precisione (quindi non appartenente al territorio dell’Asl Caserta), ha infierito violenza contro una dottoressa del pronto soccorso scaraventandogli computer e stampante addosso procurandole una contusione al torace ed escoriazione al braccio sinistro. A scatenare questa violenza è stato il rifiuto di attendere un risultato di un prelievo per poter eseguire successivamente la diagnostica, da premettere che sempre la stessa signora durante il pomeriggio è stata chiamata più volte all’interno del ps per ulteriori accertamenti risultando assente e presentandosi dopo circa 45 minuti. Questo ha portato inevitabilmente la chiusura della scheda in quanto la paziente non più presente all’interno della struttura, scaturendo una reazione inizialmente di aggressione verbale contro la stessa dottoressa offendendola e minacciandola di morte, stessa cosa dai parenti che l’attendevano all’esterno.”