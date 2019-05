Aveva 700 pacchetti di sigarette di contrabbando nella Clio: ARRESTATO VERDONE

ORTA DI ATELLA – In Orta di Atella, i Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Marcianise hanno tratto in arresto, per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, Antonio Verdone, 69enne di Crispano.

L’uomo, sulla SP 19 del Comune di Orta di Atella, alla guida dell’autovettura Renault Clio, è stato fermato dall’equipaggio di un’autoradio subito dopo aver commesso un’infrazione al codice della strada. Sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di 700 pacchetti di sigarette di varie marche (200 Marlboro, 250 Monte e 250 Regina Rosse) per un peso complessivo di kg 14 circa, privi di contrassegno del Monopolio dello Stato. L’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.