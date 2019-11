Avviso di garanzia al sindaco

SANT’ARPINO – Il sindaco Giuseppe Dell’Aversana è indagato. I carabinieri del Noe ieri hanno notificato al primo cittadino un avviso di garanzia nel quale viene contestato il reato di gestione di rifiuti non autorizzata in concorso con la Barbato Holding (rappresentata da Luigi Barbato), società che gestisce l’isola ecologica. Contestualmente i militari dell’Arma hanno convalidato il provvedimento di sequestro dell’isola ecologica, già chiusa il 2 settembre dall’amministrazione e sequestrata il 24 ottobre dai carabinieri. Non sarebbero, secondo quanto riportato nel verbale, stati effettuati dei lavori di adeguamento della struttura e quindi Comune e Barbato Holding sarebbero “responsabili” anche della chiusura dell’area, che potrà essere riaperta dopo gli interventi.