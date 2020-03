Avvocato di CASAL DI PRINCIPE esce di casa “per le sigarette”, messo in quarantena, il giudice annulla tutto

CASAL DI PRINCIPE – Un avvocato di Casal di Principe ha presentato ricorso al Tar della Campania contro l’atto di diffida emesso a suo carico, per aver violato la quarantena. Il legale era stato fermato dai carabinieri di Casal di Principe 5 giorni fa, perchè era in strada, fuori casa per comprare le sigarette.

L’avvocato aveva presentato ricorso contro l’isolamento sia per motivi di lavoro sia per un vizio: ha scritto, infatti, nero su bianco nell’istanza di aver necessità di acquistare un pacchetto di “bionde”. Il giudice gli ha dato ragione, annullando la diffida e la quarantena di 14 giorni.

Da chiarire anche i motivi professionali visto che l’attività giudiziaria è praticamente ferma in tutta Italia. La storia è stata raccontata da Il Giornale (LEGGI QUI I DETTAGLI DELLA STORIA).