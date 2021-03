S.MARIA C.V. Dalle bande di musica ai saturimetri covid. Appalto da 22 mila euro ad Azzurra Spettacoli di Brignola. E sulla loro consegna…

Ci ha incuriosito il nome della società aggiudicataria, da lì ci siamo mossi e abbiamo scoperto il collegamento tra l’azienda un sito web. IN CALCE ALL’ARTICOLO IL LAYOUT DEL SITO E LA DETERMINA DEL COMUNE SAMMARITANO

SANTA MARIA CAPUA VETERE (g.g.) – Riteniamo di non essere lontani dalla realtà nell’individuare Azzurra Spettacoli srl, impresa con sede ufficiale ina Simoncelli a Santa Maria Capua Vetere, come quella continua la grande tradizione della famiglia Brignola, nota in tutta la Campania e anche fuori da essa per aver avuto il pallino in mano delle feste di piazza quando, a partire dagli anni Sessanta e Settanta, erano pochissimi a fare il mestiere di impresari. Oggi il riferimento è rappresentato da Giovanni Brignola e quest’ultimo, comprensibilmente, l’anno scorso si è posto il problema di non fallire, quando l’epidemia covid è dilagata, bloccando ogni attività che in qualche modo portasse all’idea remota di una manifestazione teatrale o musicale con il pubblico. Logico e, riteniamo, comprensibile, visto che gli stessi interrogativi e le stesse angosce hanno percorso tantissimi altri imprenditori dello spettacolo e non solo.

E allora si è accesa la lampadina: qual è l’attività che permette di far fatturati dentro a questa perpetua quarantena? La vendita di mascherine e di altre attrezzatture connesse alla malattia virale da covid-19. Detto, fatto. In verità non abbiamo ancora capito se da Azzurra Spettacoli sia gemmata un’altra società dal nome Mascherina Italia. L’idea che ci siamo fatti, e vi spieghiamo subito il perché, è che questo marchio sia stato scelto come contrassegno dell’attività di Azzurra Spettacoli nel settore covid. Sosteniamo questo perché, esaminando il contenuto della liquidazione per l’acquisto di 950 saturimetri, emessa dal comune di Santa Maria Capua Vetere con una determina dello scorso gennaio, che attraverso il settore Servizi Sociali avrebbe dovuto consegnare a oltre 400 famiglie meno abbienti della città, il documento che sposta il denaro dalle casse pubbliche a quelle private è intestato proprio alla Azzurra Spettacoli, con precisa indicazione anche della partita iva e dell’indirizzo della sede. Al momento, poi, non si ha ancora nessuna novità sulla consegna dei saturimetri, che alcune voci descrivono ancora come stipati all’interno del municipio, ben lontani dalle 435 famiglie che li dovrebbero ricevere. Questa, però, è un’indiscrezione non ancora confermata, che dovrà essere accertata nelle prossime ore.

Intanto, il pagamento è già stato compiuto, 22 mila e 800 euro alla Azzurra Spettacoli, che utilizza il dominio web di Mascherina Italia per vendere anche online la sua merce relativamente alla protezione anticontagio.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL PAGAMENTO ALLA AZZURRA SPETTACOLI PER I SATURIMETRI