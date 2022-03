CAPUA – Un 62enne è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere per violenza sessuale aggravata nei confronti di una minorenne. Si tratta di A.D.P. di Capua. La giovane era stata soccorsa da due ragazzi. L’uomo, secondo quanto ricostruito, l’avrebbe costretta ad entrare in auto, per poi baciarla e palpeggiarla all’interno della gamba. La ragazzina 15enne (è accaduto nel 2020) con la scusa di una telefonata scappò e denunciò tutto.