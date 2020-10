AGG. BALLOTTAGGIO A MARCIANISE. Velardi sindaco per un pelo: 50,84% e meno di 250 voti di scarto dal 49,16%

AGG. 16:40 – VELARDI 8721 (50,84%)/ABBATE 8442 (49,16%)

Di stretta misura, soprattutto grazie agli scarti conquistati a metà dello scrutinio nelle sezioni 20-21-22, con una manciata di schede da attribuire. Anche il 50,84% è sufficiente per attribuire con certezza la vittoria ad Antonello Velardi e a considerare quella di Dario Abbate, affermando una cosa che manda in bestia, in casi del genere, gli sconfitti, una buona performance, che ha in pratica azzerato lo scarto di 18 punti registratori 4 anni e mezzo fa, quando Velardi vinse con il 62%.

AGG.16:10 – ABBATE 7135/VELARDI 7376

AGG. 15:50 – ABBATE 3900/VELARDI 4100

MARCIANISE – È un testa a testa, come d’altronde era risultato chiaro dai numeri del primo turno, quello tra Dario Abbate e Antonello Velardi. I 84 voti di scarto a vantaggio del primo dopo 7 sezioni scrutinate su 33 non è dunque significativo per spingere da un lato o dall’altro la bilancia della vittoria o della sconfitta. Le sezioni completate sono la numero 5 (283 Abbate, 265 Velardi), la 12 ( 189 A., 164 V.), sezione 11 (163 A., 176 V.), la 20 (212 A., 238 V.), sezione 7 (250 A., 238 V.), sezione 29 (278 A, 249 V.), sezione 9 (289 A., 248 V.).

Il conteggio attuale vede l’ex sindaco a 1.579 preferenze, contro le 1.663 di Abbate.