AGG. 16:45 BALLOTTAGGIO LIVE CASERTA. Carlo Marino ha vinto. Con 60 sezioni su 91, recuperare 2,5 punti è impossibile

AGG. 16:45 – Sono 60 sezioni su 91 quelle ufficializzate dal Viminale. Marino si attesta al 52,43%, Zinzi al 47,57%.

AGG. 16:25 – I dati delle 23 sezioni da noi indicate diventano quelli di 35 sezioni già ufficializzate dal Viminale. A più di un terzo dello spoglio registrato, Marino al 50,76%, Zinzi al 49,24%.

AGG. 16:15 – ECCO I PRIMI DATI DEFINITIVI:

Sezione 2: 155 Marino, 170 Zinzi

Sezione 5: 136 Marino, 115 Zinzi

Sezione 6: 103 Zinzi, 96 Marino

Sezione 16: 221 Marino, 192 Zinzi

Sezione 17: 123 Zinzi, Marino 120

Sezione 18: 173 Marino, 148 Zinzi

Sezione 20: Zinzi 128, Marino 114

Sezione 21: Zinzi 205, Marino 141

Sezione 38: Zinzi 96, Marino 125

Sezione 43: Zinzi 130, Marino 223

Sezione 48: 212 Zinzi, 150 Marino

Sezione 49: 192 Marino, 144 Zinzi

Sezione 62: Marino 130, Zinzi 128

Sezione 63: 227 Marino, 206 Zinzi

Sezione 65: Zinzi 135, Marino 166

Sezione 68: 205 Zinzi, Marino 171

Sezione 71: 170 Marino, 145 Zinzi

Sezione 75: Zinzi 201, Marino 175

Sezione 78: Zinzi 88, Marino 100

Sezione 82: 129 Zinzi, 115 Marino

Sezione 83: 242 Marino, 239 Zinzi

Sezione 89: Zinzi 113, Marino 109

Sezione 140: 130 Marino, 99 Zinzi

24 SEZIONI SU 91: 7.381 VOTI TOTALI

3.784 VOTI PER MARINO

3.597 VOTI PER ZINZI

AGG. 15:33 – Mentre il dato aggregato segnala Marino in testa, dalle sezioni arrivano dati ancora controversi.

Ad esempio, nella sezione 1 Zinzi è a 141, Marino a 115.

Nella sezione 8, dato finale, Zinzi ha ottenuto 139 voti e Marino 103.

Nella sezione 90, 63 voti per Zinzi e 87 per Marino.

Pressoché parità nella 12, con Zinzi a 103 e Marino A 104.

Nella sezione 59 (che dovrebbe essere nell’area di Puccianiello dove Marino abita) questi si attesta a 125 mentre Zinzi è a 70.

I risultati della sezione 5 e della 2 sono definitivi: 136 per Marino e 115 per Zinzi nella prima, 155 per Marino e 170 per Zinzi nella seconda.

Nella sezione 16 leggerissimo vantaggio del sindaco uscente, dato non definitivo: 119 Marino, 115 Zinzi, che invece infligge un significativo scarto al suo competitor nella sezione 7, dove è in vantaggio con 151 voti a fronte dei 104 raccolti da Marino.

Prime schede scrutinate anche nella sezione 91, con Marino in testa 56 a 44.

È definitivo il dato della 18: 143 per Zinzi e 173 per Marino.

Nella sezione 73 186 voti Zinzi, 176 Marino.

CASERTA – Dopo le prime 2.900 schede scrutinate, in pratica un 10% di quello che complessivamente dovrebbe essere il numero di votanti, Carlo Marino è in testa con 1.526 voti pari al 53,12% a fronte dei 1.347 raccolti da Zinzi, pari al 46,88%.