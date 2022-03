Balzo in avanti del contagio. Nessun comune casertano è ora COVID free

CASERTA – Il Covid torna a stringere con la sua morsa Caserta città e tutta la provincia. Archiviato il weekend, i dati tornano ad essere ‘veritieri’ e si registra, nell’ultimo bollettino diramato dall’Asl, un boom di nuovi casi: + 1.632 nelle ultime 24 ore con il tasso di positività (in relazione ai tamponi processati) che schizza al 19,08% . Numeri elevati che, in zona, non si vedevano dall’inizio di febbraio. Il capoluogo resta la città più colpita con oltre mille attuali positivi, ma nessun comune, neanche i più piccoli dell’alto casertano, sono oggi Covid free. Notizie confortanti arrivano però dai guariti, oltre 800 nelle ultime ore.