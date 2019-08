Bambina originaria di Marcianise accusa un malore mentre è in vacanza all’estero. Rientro in patria lampo con un volo di Stato

Marcianise – E’ da poco atterrato l’aereo che ha trasportato all’ospedale Santobono di Napoli la bimba di 6 anni, originaria di Marcianise, colpita da un malore durante la vacanza all’estero con la propria famiglia.

La piccola, costretta in rianimazione, ha fatto rientro in patria con un volo di Stato, grazie al lavoro svolto dall’Asl e dal Comune.

E proprio il primo cittadino di Marcianise, Antonello Velardi, ha ricostruito la vicenda attraverso un posto sul proprio profilo Facebook:

“Ringrazio vivamente i vertici dell’Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon – Direzione Generale di Napoli per la loro straordinaria disponibilità ed umanità con cui stanno seguendo in queste ore una bambina di sei anni di Marcianise, in gravi condizioni.

La piccola era in Polonia con i genitori che si trovavano lì per motivi di lavoro: è stata colpita da una gravissima malattia che in poche ore l’ha costretta in rianimazione in un ospedale a poca distanza da Varsavia. Le sue condizioni sono peggiorate con il passare delle ore e i genitori hanno cercato disperatamente di trasferirla in un ospedale specializzato in Italia.