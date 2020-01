Bambino si sente male nel caos dei saldi, salvato dagli addetti a lavoro nell’Outlet

MARCIANISE – La notizia sta emergendo in queste ore mentre il fatto è datato sabato pomeriggio, primo giorno dei saldi. Gli addetti al servizio del parcheggio dell’outlet La Reggia, a Marcianise, hanno portato un bambino in preda delle convulsioni al presidio di emergenza, così da poterlo far accompagnare immediatamente all’ospedale. Un salvataggio repentino e meritevole di un plauso, un importante lavoro quello compiuto da questi lavoratori, che così hanno aiutato una famiglia in difficoltà. Inoltre, è stato spento un rogo partito da un autovettura all’interno del parcheggio dell’outlet. Due momenti di grande tensione e preoccupazione, abilmente gestiti dagli addetti al servizio di controllo.