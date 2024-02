Bancarotta fraudolenta, arriva la sentenza per due noti imprenditori dei trasporti

Il giudice ha assolto gli imputati.

MADDALONI. Erano stati accusati di avere “distratto” materialmente e dai libri contabili, ben 100mila euro per sottrarli, in tal modo, ai loro creditori.

Per tale ragione sono finiti sotto processo per bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale. Ieri, la terza sezione penale del tribunale di S. Maria Capua Vetere, presieduta dal giudice Crisci (a latere Riello e Vitale) ha assolto, perché il fatto non sussiste, due noti imprenditori di Maddaloni: A.A.D.M., amministratore della Autotrasporti San Domenico Snc, difeso dall’avvocato Tommaso Parisi e l’amministratore della Autotrasporti del Monaco, A.D.M., difeso dall’avvocato Alfredo Plini.