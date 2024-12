Bancarotta fraudolenta: in quattro a rischio processo

Tra i coinvolti anche Antonio Paolo Caterino già ristretto ai domiciliari in seguito all’indagine sulla presunta organizzazione guidata dai fratelli Guglielmo e Gianluca Di Sarno specializzata nel commettere truffe alle assicurazioni

CASAL DI PRINCIPE – Avviso di conclusione delle indagini preliminari per Antonio Paolo Caterino, 44 anni di Casal di Principe; Ilenia Cecchi, 36 anni; Pietro Catania, 60 anni di Latina e Giovanna Santina Ingraito 68 anni di San Casciano in Val di Pisa tutti indagati per bancarotta fraudolenta.

Il pubblico ministero Rossella Maria Colella, titolare dell’inchiesta, nei prossimi giorni deciderà se chiedere il rinvio a giudizio degli imputati. Secondo l’accusa i quattro, nel corso degli anni, hanno ricoperto diversi ruoli come amministratori di diritto di un’azienda, la Mono Interiors, e avrebbero sottratto, distrutto e occultato i libri e le scritture contabili della società.

L’inchiesta ipotizza che le azioni degli indagati abbiano causato anche un danno patrimoniale di notevole entità, considerando che attraverso le condotte della bancarotta fraudolente è stato impedita l’individuazione e il recupero dei crediti rendendo, di fatto, impossibile la liquidazione dei beni aziendali. Il danno economico derivante da tali azioni è stimato in circa un milione e 124mila euro.

Tra gli indagati figura anche il nome di Antonio Paolo Caterino già coinvolto nell’inchiesta tesa a far luce su una presunta organizzazione criminale diretta dai fratelli Guglielmo e Gianluca Di Sarno specializzata nel commettere truffe alle assicurazioni.