Banda del buco tenta colpo all’ufficio postale

Due i malviventi entrati in azione mentre, con molta probabilità, un terzo li attendeva in auto

CASAPULLA – Colpo fallito, fortunatamente, questa mattina alla filiale delle Poste in via Orsomando a Casapulla. Tre malviventi sono entrati in azione verso le 6:00; in due sono riusciti ad entrare all’interno dei locali, mentre un terzo faceva da palo.

Superata anche la porta antisfondamento con il chiaro obiettivo di raggiungere la cassaforte si sono trovati di fronte l’impossibilità di procedere e non è rimasto altro che darsi alla fuga.

Sul posto i carabinieri della compagnia di S. Maria Capua Vetere e il direttore dell’ufficio.