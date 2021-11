SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) Banda della golf tenta colpo in un’abitazione, messi in fuga dai vicini. L’altra sera intorno alle 19 in via Gemito a Sant’Arpino, la banda della golf grigia si sono recati presso un’abitazione, si sono arrampicati nel balcone di un piano rialzato armati di attrezzi da scasso, per forzare le serrande dell’abitazione ed entrare per depredare l’immobile, all’interno erano presenti i proprietari, fortunatamente alcuni vicini li hanno visti e messi in fuga, evitando il peggio. Successivamente allertati i proprietari dell’accaduto hanno sporto denuncia presso i carabinieri La potenziale vittima ha però anche voluto allertare gli altri concittadini affinchè facciano attenzione a questi balordi. Ecco il post di Carla G. “Fate attenzione !!!Girano 4 LURIDI in una GOLF GRIGIA Alle 19:00 di stasera sono saltati in 2 sul mio balcone, il terzo li stava raggiungendo con una spranga di ferro per forzare l’inferriata mentre il quarto li aspettava in macchina !! Praticamente erano a pochi metri da me, mio marito e mio figlio che eravamo in cucina (stanza adiacente a quella in cui cercavano di entrare). Per fortuna li hanno visti e sono scappati! Abito a via Gemito Se vi capita di vedere un’auto di questo tipo con dei soggetti all’interno SEGNALATE ALLE AUTORITÀ ! DOBBIAMO TENERE GLI OCCHI APERTI !!!”