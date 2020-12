Banda di 6 ladri contro una nota azienda

ORTA DI ATELLA (Christian e Lidia de Angelis) – Durante il pomeriggio di Natale una banda di sei balordi, tutti giovanissimi, a bordo di una Fiat Multipla a volto coperto da cappucci e mascherine, armati di spranghe, ha cercato di scardinare la serranda d’ingresso per introdursi all’interno dell’azienda “Agricola Lamberti s.a.s.” ad Orta Di Atella.

Per loro sfortuna, il Custode Virtuale BOR, connesso in tempo reale dalla sua piattaforma tecnologica in Partnership con DSS Security, ha individuato tempestivamente il tentativo di intrusione e ha attivato i protocolli di emergenza riuscendo ad allontanare i malviventi prima che potessero arrecare danni alla struttura. Tale atto ha impedito grossi danni e il furto, inoltre sono stati informati dell’accaduto i titolari e le forze dell’ordine, sul posto dopo pochissimo una volante dei Carabinieri.