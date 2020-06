Banda di ladri prende di mira il Bar Tabacchi della stazione di SPARANISE, ma vengono messi in fuga

SPARANISE (Christian e Lidia de Angelis) – Alle 4:30 circa del 20 giugno, una banda di malviventi ha cercato di depredare il noto Bar Tabacchi della stazione di Sparanise: i banditi, infatti, come si vede nel video, hanno raggiunto il retro dei locali a bordo di una station wagon di colore grigio chiaro. Uno di loro, con indosso una tuta nera Puma, passamontagna e guanti neri, ha scavalcato il cancello. Appena avvistato dalle telecamere del sistema di sorveglianza del Custode Virtuale BOR, in collaborazione con DSS Security, che lo ha classificato come “pericoloso” e ha avviato i protocolli di emergenza, si è dato alla fuga. Successivamente sono stati informati il titolare e le autorità competenti che stanno analizzando le immagini di sorveglianza.