Banda di malviventi tenta assalto alle Poste: messi in fuga dai carabinieri

Tra gli arnesi rinvenuti anche un potente jammer

MADDALONI – E’ stato l’ allarme emesso dal sistema antiintrusione dell’Ufficio Postale di via Carmagnano, nel centro di Maddaloni ad allertar, alle 2 della scorsa notte, i carabinieri Centrale Operativa della Compagnia di Maddaloni. I militari in pochi minuti sono sopraggiunti sul posto mentre i malviventi erano ancora impegnati a forzare la porta d’ingresso posteriore dell’Ufficio Postale. Sul posto i carabinieri hanno recuperato l’intera attrezzatura con la quale i fuggitivi stavano mettendo a segno il colpo ed un sofisticato sistema jammer. Al momento sono in corso di acquisizione le immagini estratte dai sistemi di videosorveglianza presenti sul posto.