SAN MARCELLINO (Lidia e Christian de Angelis) Banditi fingono di chiedere informazioni per introdursi nelle abitazioni e depredarle. L’altra sera in via Solferino a San Marcellino si è verificato l’ennesimo tentativo, dove dei soggetti anomali, fingendo di chiedere informazioni su un residente, inesistente della via, hanno cercato di introdursi scardinando dei cancelli, in due abitazioni, fortunatamente dei vicini insospettiti li hanno messi in fuga, e dopo aver denunciato l’accaduto hanno allertato anche gli altri concittadini dell’accaduto. Questo il post di Antonella A. “I residenti di Via Solferino (San Marcellino) chiedono un po’ di sorveglianza, poiché questa sera si é verificato un’episodio increscioso , dei ladri sorpresi a spingere i cancelli di 2 abitazioni sorpresi dal vicinato si sono allontanati facendo finta di cercare una persona di un nome inesistente di via Solferino . Si prega l l’amministrazione comunale di prendere atto quanto segnalato!” Grande rabbia e indignazione da parte dei cittadini esausti per i continui atti predatori a danno di abitazioni, negozi e auto.