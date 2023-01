Banditi in Comune: rubate le carte d’identità ed anche la fascia tricolore

Non si contano i messi a segno negli uffici Anagrafe delle varia amministrazioni cittadine: i malviventi hanno forzato la cassaforte e razziato tutto quanto era in essa contenuto.

SPARANISE Più volte, negli ultimi giorni, abbiamo raccontato di colpi messi a segno nelle sedi dei Municipi (vedi Roccamonfina). L’ultimo episodio riguarda il Comune di Sparanise: anche in questo caso i malviventi hanno preso di mira l’Ufficio Anagrafe. Forzando la cassaforte hanno sottratto le schede per la realizzazione delle carte d’identità, 20 euro in contanti ed anche la fascia tricolore, lì posta perché l’amministrazione comunale di Sparanise è stata sciolta per infiltrazioni di camorra.