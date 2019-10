BASKET CASERTA. Domenica al PalaMaggiò torna una Roseto diversa da quella già battuta in Supercoppa

CASERTA – Lo Sporting Club Juvecaserta è pronto a fare il proprio esordio stagionale in campionato dinanzi al pubblico di casa del PalaMaggiò. Una sfida, quella che attende la truppa guidata da coach Nando Gentile, che si preannuncia alla portata dei bianconeri seppur equilibrata.

Sull’altra sponda del parquet ci sarà infatti quella Roseto, quest’anno targata Sapori Veri, che è già stata sconfitta in Supercoppa, proprio sui legni del PalaMaggiò, con il punteggio di 72-66 in un match in cui Giuri, Hassan, Carlson e Cusin chiusero tutti in doppia cifra, con l’ex centro della nazionale autore addirittura di una doppia-doppia.



Il vero spauracchio per i casertani però fu il centro americano, capace di mettere a referto 18 punti ed altrettanti rimbalzi, facendo il vuoto sotto le plance. Il cervello della squadra è incontrovertibilmente il play serbo, atteso quest’anno ad un ulteriore salto di qualità. La squadra guidata daè la più giovane di tutta la lega, con un’età media che non arriva a toccare i 22 anni il che, se da un lato è ovviamente un quid pluris in termini di atletismo ed energie, dall’altro può fare brutti scherzi in quanto a continuità di rendimento.Domenica scorsa Roseto è caduta in casa contro la corazzata Udine, facendo bene per oltre metà match salvo poi infrangersi contro la difesa a zona degli avversari, una informazione che coach Gentile certamente non avrà sottovalutato. Tanti gli alibi però per coach D’Arcangeli, che era privo di Ciribeni, Giordano e, soprattutto, di, uno dei maggiori talenti italiani della classe 1996 reduce però da un quadriennio in NCAA a Saint Joseph’s in cui non ha particolarmente brillato. Per tutti e tre c’è ancora incertezza circa il loro possibile utilizzo.Durante la gara hanno brillato il camerunense, autore di 17 punti con 6/9 dal campo e 6 rimbalzi, e l’azzurrino classe 2002, che ha chiuso con 13 punti (4/8 da due, 1/1 da tre, 3 assist, 3 rimbalzi, 2 recuperi ed 1 stoppata), capace di essere utile in ogni zona del campo.

Ruben Romitelli