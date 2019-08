BASKET CASERTA. Le condizioni fisiche di Swann creano apprensione: a breve una decisione

CASERTA – Non nasce coadiuvata dalle migliori fortune questa nuova annata cestistica casertana visto l’infortunio occorso ad Isaiah Swann, punta di diamante del quintetto bianconero. Infatti l’ex Ferrara e Scafati nei giorni scorsi ha subito un infortunio al ginocchio che si da subito ha creato apprensione.

La società ha dunque deciso di far visitare l’esterno americano da uno dei più accreditati specialisti della materia, il dr. Rodolfo Rocchi di Reggio Emilia, che a suo tempo operò anche l’ex capitano bianconero Andrea Ghiacci ed altri sportivi di rango, cestisti e non.



In seguito al responso medico la dirigenza casertana prenderà una decisione definitiva. Le soluzioni potrebbero essere le più disparate: se l’infortunio dovesse essere di grave entità non è da escludersi una risoluzione del contratto; nel caso invece il giocatore tornasse arruolabile in tempi brevisi troveranno dinanzi al dubbio amletico di attendere semplicemente il giocatore o contrattualizzare un altro esterno a gettone per poter parzialmente coprire il vuoto lasciato da Swann.

Ruben Romitelli