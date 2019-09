BASKET CASERTA. Trofeo IRTET a porte aperte al Palazzetto di Viale Medaglie d’Oro, un regalo ai tifosi bianconeri

CASERTA – L’associazione Sport&Events comunica che in occasione del X Trofeo IRTET, che si svolgerà sabato 28 e domenica 29 settembre presso il Palazzetto di Viale Medaglie d’Oro, l’ingresso per assistere alla kermesse sarà gratuito.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla Sport&Events e dall’Amministratore Unico dell’IRTET Gennaro Presutto: “Siamo giunti alla decima edizione del nostro trofeo – afferma il numero uno di Irtet – e volevamo festeggiare con la città di Caserta questo importante traguardo. Ogni anno facciamo un enorme sforzo, ma lo facciamo perché Caserta merita di avere questo evento che è ormai diventato parte integrante del basket settembrino italiano. L’ingresso gratuito è un regalo agli appassionati di basket casertani che verranno ad assistere alla due giorni di basket su uno storico parquet anche per salutare il ritorno in A2 della Juve Caserta”.

Si comunica inoltre che non saranno evase richieste di accrediti stampa ed a causa della mancanza di postazioni non potranno essere riservati posti per gli organi della comunicazione.

I giornalisti presenti dovranno purtroppo assistere al torneo dagli spalti dell’impianto di Viale Medaglie d’Oro.