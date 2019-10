BASKET. Non terminano le polemiche sull’arbitraggio di Caserta-Roseto: dice la sua anche coach D’Arcangeli

CASERTA – Il match tra Caserta e Roseto ha indubbiamente lasciato dietro di sé strascichi di polemiche legate all’arbitraggio, soprattutto in merito all’ultimo tiro di Aristide Mouaha, che da centrocampo ha regalato allo scadere la vittoria agli Sharks. Da alcuni fotogrammi si nota come la sfera sia ancora saldamente nelle mani di Mouaha nel momento in cui le stop lamp del tabellone sono già accese; da altri si nota come il pallone abbia già lasciato le mani del giocatore di Roseto quando il cronometro segna ancora 0.1″.

La più probabile soluzione del thriller è che cronometro e stop lamp dei tabelloni non siano perfettamente sincronizzati, ed in merito l’entourage bianconero dovrebbe effettuare delle verifiche.



Ma a mettere ulteriore carne sul fuoco è coachche, nel bel mezzo delle polemiche riguardanti l’ultimo tiro, rincara la dose facendo notare, tanto ironicamente quanto maliziosamente, il dato sui tiri liberi liberi: 45 in favore di Caserta, solo 22 in favore di Roseto.