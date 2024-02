“Basolato centro storico nel degrado”, il consigliere Santonastaso: “L’obiettivo dell’amministrazione Marino è CASERTA sotterranea?”

La nota del consigliere comunale Paolo Santonastaso

CASERTA – Il centro di Caserta dovrebbe essere il cuore pulsante della città, la vetrina principale del

Capoluogo. Tuttavia, le condizioni del basolato sono sotto gli occhi di tutti: Via San Carlo, Via San Giovanni, Via Ferrante, Via Mazzocchi, solo per citare qualche strada, stanno letteralmente sprofondando, tra manutenzione pari a zero e lavori ai grattacieli in costruzione, vedi via Sant’Antida, che peggiorano lo stato già pessimo in cui versano le stesse.

Eppure il centro città si concentra in poche centinaia di metri, e, dunque, quantomeno per dimensioni, potrebbe e dovrebbe essere tenuto come una perla.

Essendo le cadute ed i sinistri all’ordine del giorno, quanti danni a persone ed auto abbiamo risarcito o saremo tenuti a farlo in questi 11 anni di disastri?

Oggi ho chiesto all’Amministrazione che si intervenga partendo dalla mappatura delle aree più a rischio, sperando che lo si faccia al più presto, altrimenti credo che a breve oltre la Reggia, Casertavecchia e il Belvedere ci sarà una nuova attrazione in città, la Caserta sotterranea.

Capogruppo Fdi Caserta

Avv. Paolo Santonastaso