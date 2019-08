Bastonate e pugni, violenza rissa tra immigrati. Una madre ha paura per suo figlio e chiede aiuto

FRIGNANO (Christian e Lidia de Angelis)- Violenta rissa tra immigrati, bastoni e pugni, paura tra i residenti. Ieri sera in Corso Europa, a Frignano, un uomo extracomunitario, forse sotto l’effetto di alcool, a bordo di un’auto, ha urtato pesantemente la vettura di un suo connazionale. Poi i due, scesi in strada, hanno iniziato prima a minacciarsi e ad insultarsi e dopo poco sono passati alle vie di fatto, con pugni, schiaffi e addirittura l’uso di bastoni, con cui se le sono date di santa ragione, urla e sangue in strada, hanno attirato l’attenzione dei diversi residenti della zona, che, terrorizzati, hanno allertato le autorità.

Secondo indiscrezioni, episodi del genere in questa zona sono frequenti, visto che nella strada adiacente via De Chirico abitano diversi stranieri non tutti regolari, che la sera alterati dall’alcool, iniziano con risse e liti, il tutto senza controllo di chi di competenza. Molti si domandano ma i proprietari di questi appartamenti fitti a dei soggetti, spesso percepiscono i canoni a nero e senza controllare se siano o meno muniti di permesso di soggiorno, il tutto in barba alla legge e evadendo il fisco, oltre a mettere a repentaglio la sicurezza pubblica. I cittadini sono esasperati e furiosi, stanchi di subire inermi, poichè la violenza a cui assistono è feroce e irrefrenabile, occorrono controlli e provvedimenti immediati da parte delle Autorità competenti.

Questa la denuncia pubblicata su facebook dalla testimone dei fatti di ieri sera, G L P: “Buongiorno, abito al corso europa,e purtroppo non se ne può più di assistere a liti e tumulti in pieno giorno e notte, da parte di extracomunitari che abitano in via chirico.Ormai in quella strada abitano soltanto stranieri che non sanno cosa significa civiltà. Ieri sera verso l una abbiamo sentito un boato, urla, e auto che correvano all’ impazzata. Mi sono affacciata e c era un rumeno che salendo sul marciapiede con l’ auto prendeva la rincorsa e a tutto gas urtava contro un altra auto, dopodiché si sono acciuffati e via con botte e bastoni….. Essendo una mamma mi chiedo :se in quell’ attimo fosse passato un pedone che fine avrebbe fatto? Vista la rabbia e la velocità che aveva quell essere spregevole……è possibile che nessuno controlla questa gente? I padroni delle case intascano l affitto senza preoccuparsi di nulla….. Noi abitanti vogliamo essere tutelati e protetti. Il sindaco è le forze dell’ordine venissero a controllare queste abitazioni e di vedere la loro regolarità….. Grazie“.