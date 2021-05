LA BCC SI FA BELLA. Terminato il restyling della filiale di SAN PRISCO

La filiale inaugurata nel dicembre del 2004 è stata completamente ristrutturata così come già avvenuto per la sede di Casagiove e di Caserta

SAN PRISCO – Il Presidente Ricciardi ed alcuni membri del CdA, con il Direttore Francese ed i suoi più stretti collaboratori insieme al Responsabile di Filiale Mimmo Cecere hanno ieri pomeriggio voluto con una piccola cerimonia chiudere i lavori di restyling della Filiale di San Prisco presso il complesso “La Meridiana” in viale Europa. La filiale inaugurata nel dicembre del 2004 è stata completamente ristrutturata così come già avvenuto per la sede di Casagiove e di Caserta. Il nuovo looking green adottato sarà un segno distintivo della BCC TERRA DI LAVORO per tutte le filiali dell’Istituto bancario. Molti spazi recuperati a vantaggio del grande ed accogliente salone, le vecchie casse trasformate in salottini di ricevimento, dove i clienti comodamente seduti, possono richiedere consulenza ed effettuare operazioni bancarie. Queste le postazioni presidiate da Gaetano Iannotta e Federica Marra. Il salone dispone così come già previsto in altre filiali di una Cassa automatica dove il cliente autonomamente può effettuare tante operazioni accedendo ad esse semplicemente con la propria tessera bancomat. Il nuovo restyling ha dotato lo sportello, oltre che dell’ufficio del responsabile di filiale che include anche un tavolo per le stipule, di altri tre uffici destinati ai gestori commerciali. Per ora operano nella filiale Monica Coletta e Michele Martinese. La Filiale esprime al 31 marzo un montante di circa 80 milioni di euro (Depositi + Finanziamenti). Il Presidente soddisfatto del nuovo look della filiale, ideato e studiato dal Direttore Generale Dott. Antonio Francese, assicura che lo stesso sarà pian piano realizzato nelle altre filiali della banca non ancora rinnovate. Il verde, l’evoluzione tecnologica devono caratterizzare le filiali della banca in un’ottica di sostenibilità e digitalizzazione elementi imprescindibili dell’imminente futuro e del famoso Recovery Plan.