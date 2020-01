BCC Terra di Lavoro finanzia il premio alla “Notte Bianca” del Liceo Carducci

CASSINO – Liceo Classico Carducci di Cassino gremito di studenti e genitori per la ormai tradizionale “notte bianca” dei licei classici: un evento di rilevanza nazionale ideato per avvicinare al liceo gli studenti di terza media che si apprestano a decidere la loro futura scuola. Canti, balli, simposi, recite, anche in latino, animeranno la serata, fino a notte inoltrata, per introdurre i ragazzi allo studio dei classici e stuzzicare la loro curiosità.

<<E’ una scuola che allarga il cervello, per me è segno di orgoglio. La sinergia tra primo e secondo grado è al centro dell’azione politica amministrativa, perché è in questo contesto che si creano le menti dei cittadini per fare bella la nazione cui apparteniamo>> le parole dell’assessore alla Pubblica Istruzione Maria Concetta Tamburrini, che ha consegnato il terzo premio del concorso per gli alunni di classe terza delle scuole secondarie di primo grado dal titolo “S…parolando”.

A finanziare e consegnare il II premio, il dott. Roberto Ricciardi, presidente della BCC Terra di Lavoro di San Vincenzo De Paoli, mentre il primo premio è stato offerto e consegnato dall’Escape Room di Cassino.