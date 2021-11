BCC TERRA DI LAVORO. Il 14 dicembre il Big Event del Centenario alla Reggia. Il presidente Ricciardi: “Diretta streaming e radiofonica”

Gentilissime Socie, gentilissimi Soci

come ormai a tutti ben noto il prossimo 14 dicembre la nostra banca celebrerà il primo centenario di vita. Dopo la messa in ricordo dei nostri soci defunti lo scorso 19 luglio, la bellissima festa del 1 ottobre al Belvedere di Caserta che ha visto la presenza di circa 1200 persone tra Soci ed amici, è il momento di presentare la nostra storica cooperativa di credito al territorio: alle sue autorità civili, militari e religiose, alle sue università, alle sue organizzazioni di categoria e ai suoi ordini professionali. Sarà l’occasione straordinaria per promuovere il nostro brand e la nostra identità valoriale. In considerazione delle prescrizioni anticovid non sarà purtroppo possibile poter presenziare tutti all’incontro che si terrà alla Reggia di Caserta alle 16.30 del 14 dicembre. Per questa ragione l’evento sarà trasmesso in diretta streming e sarà possibile anche seguirlo per radio. Confidiamo che in tanti vorranno collegarsi da remoto per seguire lo storico evento. Mi auguro di cuore che nella prossima prmavera in occasione della Assemblea dei Soci potremo ritrovarci tutti in presenza per un brindisi ai 100 anni della banca e soprattutto al benessere e prosperità del nostro territorio.

Con senso di stima il Presidente del Cda

Roberto Ricciardi