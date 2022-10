Beccata con 51 dosi di cocaina nella borsetta: 21enne torna libera

Accolta l’istanza dell’avvocato difensore

CASTEL VOLTURNO – Torna libera Alessia Nacar la 21enne, napoletana residente a Castel Volturno, arrestata lo scorso settembre dopo essere stata trovata in possesso di 51 dosi di cocaina. Sorpresa in via Miliscola a Pozzuoli i carabinieri si erano insospettiti per un suo atteggiamento: era uscita da una vettura ed aveva messo in una cassetta postale un involucro. I militari fermata la donna scoprirono che l’involucro conteneva cocaina e che nella borsetta la donna aveva altre 51 dosi. Tratta in arresto venne sottoposta ai domiciliari ma oggi il gip Linda D’Ancona del tribunale di Napoli ne ha disposto la scarcerazione accogliendo l’istanza dell’avvocato difensore della 21enne.