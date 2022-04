Beccata in trasferta con 45 dosi di eroina, arrestata 39enne casertana

CASERTA – Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito mirati blitz antidroga presso le note “piazze” di spazio del quartiere alla periferia est della Capitale. In manette sono finite 6 persone e anno di dosi di stupefacente sono state sequestrate. Nei guai anche una donna casertana. I carabinieri in un blitz in via dell’Archeologia hanno fermato per un controllo un uomo e una donna dopo essere stati notati aggirarsi con fare sospetto: i militari hanno quindi arrestato il 29enne romano, senza occupazione, trovato in possesso di 10 dosi di cocaina e la 39enne, originaria della provincia di Caserta ma residente a Frascati, già nota alle forze dell’ordine, trovata in possesso di 45 dosi di eroina.