Beccate in auto con oltre mezzo chilo di droga e microcellulari, arrestate due donne

CARINOLA – Interessante operazione dei carabinieri di Carinola guidati dal comandante Michele Ragozzino.

Durante un servizio per la prevenzione di reati sono state fermate due donne napoletane, in località Ventaroli, luogo non distante dal locale carcere.

S.D. e A.A., di 36 e 37 anni sono state beccate con oltre mezzo chilo di droga.

Gli inquirenti ipotizzano che si possa trattare di un qualcosa legato alla casa circondariale di Carinola, in considerazione del fatto che sono stati trovati anche dei microcellulari in possesso delle donne, oggetti ricercatissimi all’interno delle celle per comunicare con l’esterno con familiari e amici, ma anche tra le mura con altri i detenuti.

Le due sono state arrestate e portate agli arresti domiciliari.