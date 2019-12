Beccato con la cocaina 39enne di Arienzo. ARRESTATO

ARIENZO – Nella tarda serata di ieri, ad Arienzo, i Carabinieri del locale Comando Stazione, unitamente a personale dell’aliquota operativa della Compagnia di Maddaloni e del nucleo cinofili CC di Sarno (Sa), hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, P.C., 39enne del posto. I militari dell’Arma, durante una perquisizione personale e domiciliare, eseguita presso l’abitazione del 39enne, hanno rinvenuto e sequestrato gr. 3 di cocaina suddivisa in tre dosi nascoste in un bicchiere di plastica; un ulteriore involucro di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso gr. 0,3; 79 involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di gr 18,3, rinvenuti all’interno di un contenitore in plastica simile ad un bagnoschiuma con apertura nella parte sottostante nonché materiale per il confezionamento e la somma contante di euro 260,00, ritenuta provento dell’illecita attività.

L’arrestato, è stato associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.