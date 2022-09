Beccato con 11 dosi di hashish, 24enne arrestato

Rinvenuto e sequestrato materiale per il confezionamento dello stupefacente

CASAL DI PRINCIPE – I carabinieri del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente, un 24enne del posto. L’uomo, a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 9,3 grammi hashish, suddivisa in 11 dosi già confezionate.

I militari dell’Arma, nel corso dell’attività, hanno rinvenuto e sequestrato materiale per il confezionamento dello stupefacente.

L’arrestato, da ritenere innocente sino a sentenza definitiva, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di convalida.