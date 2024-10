Beccato con pistola e droga mentre è ai domiciliari: ARRESTATO

Già sottoposto agli arresti domiciliari per atti persecutori, con braccialetto elettronico

SAN TAMMARO – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un trentenne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi, i poliziotti della Squadra Mobile hanno controllato il soggetto presso la sua abitazione di San Tammaro, ove era già sottoposto agli arresti domiciliari per atti persecutori, con braccialetto elettronico. Durante la perquisizione, sono stati trovati contanti per circa 400 Euro, cocaina e crack, oltre ad una pistola scacciacani.

L’uomo, con numerosi precedenti per reati contro la persona e specifici per droga, è stato arrestato ed associato alla Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. All’esito di giudizio di convalida, è stata confermata la misura della custodia in carcere.