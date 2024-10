Beccato con un chilo di droga, arrestato il padre del baby rapinatore della Goldbet 

Già noto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti per reati inerenti agli stupefacenti

CASTEL VOLTURNO – Nell’ambito dell’attività di indagine che, nei giorni scorsi, ha portato al fermo di quattro soggetti gravemente indiziati di aver perpetrato, in data il 1° settembre 2024, una rapina a mano armata in danno dell’agenzia scommesse “Goldbet”, sita a Castel Volturno in piazza dell’Annunziata, è emerso come il padre di uno dei fermati fosse impegnato in una fiorente attività di spaccio nel comune di Castel Volturno (CLIKKA E LEGGI)

Le indagini della Polizia di Stato, coordinate da questa Procura della Repubblica, hanno consentito di individuare due nascondigli dove l’uomo era solito occultare la sostanza stupefacente, ovvero due abitazioni disabitate del comune di Castel Volturno, limitrofe a quella di sua proprietà.

In accordo con questa Procura della Repubblica, nella giornata di ieri, la Squadra Mobile e il Commissariato di P.S. di Castel Volturno eseguivano una perquisizione domiciliare a carico dell’uomo che consentiva di rinvenire, all’interno dei nascondigli, circa un chilo tra cocaina e hashish, oltre che il materiale per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente.

Alla luce di quanto sopra, l’uomo, un quarantanovenne residente da tempo a Castel Volturno, già noto per i suoi numerosi precedenti per reati inerenti agli stupefacenti, è stato arrestato.