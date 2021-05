Beccato dall’assessore all’ambiente mentre abbandona rifiuti in via Matteotti. Fotografato e multato

CESA – Beccato a gettare rifiuti per strada dall’assessore all’ambiente. E’ quanto accaduto ieri nei pressi del supermercato Lidl in via Matteotti a Cesa.

L’uomo, in spregio a qualsiasi regola, è stato sorpreso dall’assessore Alfonso Marrandino durante il suo consueto giro di controllo sul territorio, in flagranza di reato. Al signore, presto arriverà a casa, la multa, stabilita dalla legge, per il reato commesso.

“Il rammarico è che si trattava, questa volta, di un nostro concittadino. Inoltre non si comprende per quale motivo si avverte il bisogno di mettere il sacchetto in auto, trovare il posto adatto, gettarlo nella speranza che non si venga immortalati dalle telecamere o che non si incontri un amministratore comunale. Tutto ciò nonostante che, da anni, nel nostro paese vi è la raccolta porta a porta, senza nessuno sforzo per il cittadino. Evitiamo questi comportamenti incivili se vogliamo un paese più pulito” – è il commento postato sulla pagina ufficiale del Comune.