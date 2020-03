BELLONA – Passano giorni dai primi casi di contagio nella città di Bellona e per fortuna, fino ad ora , non se ne sono registrati di nuovi. Nel primo giorno di attuazione delle norme di prevenzione stabilite dal governo, si sono intensificati i controlli e su 6 persone controllate 5 ne sono state denunciate ex art. 650 C.P. Il sindaco come da prassi ha rinnovato l’invito a tutti i suoi cittadini a restare a casa e di uscire solo in caso di necessità