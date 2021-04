Bidella morta a scuola, oggi in aula dichiarazioni spontanee di un’imputata. Spunta un video

SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ ripreso oggi il processo per la morte della collaboratrice scolastica Gerardina Palla, deceduta a 52 anni dopo essere caduta dalla finestra dell’istituto professionale Righi di Santa Maria Capua Vetere. Annamaria De Stasio, docente responsabile dei servizi generali del “Righi”, che si trova sotto processo con la dirigente Alfonsina Corvino, di Casal di Principe, ha reso dichiarazioni spontanee nell’udienza giornaliera ed ha respinto tutte le accuse. Ha chiarito, richiamando tutte le normative, tutte le sue mansioni alle quali era stata delegata e, inoltre, ha dichiarato di non aver mai dato indicazioni alla Palla di pulire i vetri, chiarendo, a domanda, che dal 2015 non era stata mai chiamata neanche una impresa di pulizie. Nel corso dell’udienza sono state ascoltate anche altre due docenti tra le quali Amalia Iorio, che, ricordiamo, il giorno del drammatico incidente era in auto con la preside Corvino per recarsi ad un appuntamento fuori dalla scuola. La Iorio ha raccontato di aver girato un video, al loro rientro in istituto. Il filmato sarà messo a disposizione degli avvocati e del tribunale. Secondo la sua ricostruzione nel video si vedrebbe la sedia posizionata sotto la finestra dalla quale è caduta Gerardina Palla oltre a cartelli che indicavano il pericolo. L’udienza è stata aggiornata a Maggio.