Bidella muore a scuola, ascoltati due testimoni

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Stamattina una nuova udienza del processo a carico di Alfonsina Corvino, dirigente del professionale “Righi” di Santa Maria Capua Vetere ed Anna Maria De Stadio di Alvignano, responsabile della sicurezza dell’istituto. Le due sono accusate di omicidio colposo per la morte di Gerardina Palla, 52 anni, collaboratrice scolastica, morta dopo essere precipitata dal secondo piano della scuola.

Sono stati ascoltati il maresciallo dei carabinieri di Santa Maria Capua Vetere e la responsabile dell’ufficio prevenzione dell’Asl Caserta.

Il processo ruota attorno alle indicazioni che erano state date a Gerardina Palla per la pulizia delle finestre: per la Procura, la donna sarebbe caduta mentre le stava pulendo a mano, senza l’uso di spazzoloni; per la difesa, si è trattato, invece, di una fatalità collegata ad errori della dirigente e della responsabile della sicurezza.

Prossimo udienza fissata per giugno.