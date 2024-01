“Biglietto prego”, 50enne aggredisce autista e passeggeri: paura a bordo di un bus AIR Campania

Bloccato dall’autista del bus e preso in custodia dai carabinieri di …

CASTEL VOLTURNO – Ha minacciato con una lama l’autista e i viaggiatori della Linea 01NA, Napoli-Mondragone, poi è stato bloccato dall’operatore d’esercizio e preso in custodia dai Carabinieri.

Paura, ieri mattina, a bordo di un bus della società regionale di trasporto pubblico locale, AIR Campania. Il pullman, partito alle 13.20 dal terminal di Piazzale Tecchio a Napoli, aveva raggiunto Castel Volturno. Alla fermata nei pressi del Pronto Soccorso di Pineta Grande sono saliti a bordo alcuni passeggeri. Alla richiesta del biglietto uno di loro, un cittadino straniero di circa 50 anni, ha dato in escandescenza: prima ha svuotato le tasche, poi si è messo ad urlare. L’operatore lo ha invitato a sedersi e a mantenere toni pacati. Lo stesso ha provato a fare una viaggiatrice, ma l’uomo dopo aver inveito anche contro di lei, le ha sputato in faccia.

Gli animi si sono surriscaldati, il conducente ha allertato i carabinieri. Ma mentre l’operatore cercava di tranquillizzarlo, l’uomo ha estratto una lama minacciandolo, poi si è girato e l’ha puntata contro la passeggera. È stato in quel momento che l’autista, Ciro Montella, 48 anni, originario di Napoli, lo ha bloccato afferrandolo alle spalle. Pochi secondi più tardi l’arrivo dei Carabinieri di Mondragone, che hanno preso in custodia l’uomo, poi trovato in possesso di un paio di forbici.

Spavento per i passeggeri della Linea 01NA, che sono stati accompagnati a destinazione da un altro bus della compagnia. Mentre il dipendente di AIR Campania, che nei momenti concitati ha sbattuto contro la porta della cabina riportando un ematoma alla testa, ne avrà per sette giorni.

Sempre nella giornata di ieri in viale Maddalena, a Napoli, un altro bus di AIR Campania è stato preso di mira da sconosciuti che hanno lanciato alcune pietre sfondando un finestrino del piano superiore. Non si registrano feriti.

«Sono continue le aggressioni ai danni dei nostri autisti da parte di delinquenti senza scrupoli che mettono a rischio la via dei nostri dipendenti e quella dei passeggeri. Ora basta. Il mio appello va alle Istituzioni affinché ci sia un intervento concreto, che preveda maggiori controlli nelle zone più a rischio. A Ciro va il mio ringraziamento per l’atto eroico, che ha consentito di evitare il peggio», ha commentato l’Amministratore di AIR Campania, Anthony Acconcia.