Bimbi senza pranzo a causa del blocco autostradale

In ordine alla mancata consegna dei pasti per la refezione presso la scuola materna “Angeli di San Giuliano” l’assessore alla Istruzione Cesario Villano comunica che ciò è dipeso dal blocco dell’autostrada A30 in direzione Caserta.

“E’ quanto ci ha comunicato ufficialmente la ditta che svolge il servizio mensa – spiega l’assessore Villano – alle ore 11.40 il responsabile della consegna dei pasti della ditta ha trovato un blocco sull’autostrada A30 direzione Caserta, subito dopo l’uscita di Nola, a causa della manifestazione di protesta dei mercatali. Di tale manifestazione tutti i mass media ne hanno dato notizia. La ditta ha comunicato alla 11.50 circa, via pec, che vi sarebbe stato un ritardo nella consegna dei pasti. Abbiamo atteso che la situazione si sbloccasse. Dopo più di un’ora di attesa, quando abbiamo verificato che il ritardo accumulato era troppo, è stata contatta la ditta ed è stato indicato di non consegnare più pasti. Dopo di che gli insegnanti hanno avvertito i genitori”.

“Ci scusiamo con le famiglie e con il corpo docente– aggiunge Villano – per il disagio, ma come si è potuto constatare il blocco autostradale è durato diverse ore, paralizzando la circolazione. E’ stata una situazione che non è dipesa di certo dall’Amministrazione Comunale che, con gli uffici competenti, provvederà, sulla base del contratto stipulato, ad applicare le dovute sanzioni alla ditta”.