CERVINO – Corsa in ospedale ieri sera per una mamma e il suo bambino di appena 2 anni.

Il piccolo è caduto dalle braccia della madre battendo la testa e procurandosi una ferita. Al momento dell’incidente i due si trovavano in zona Messercola. Immediatamente è scattato l’allarme con il trasporto del bimbo all’ospedale di Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.