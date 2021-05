Bimbo di 18 mesi calpestato da un cavallo. E’ grave

REGIONALE – E’ ricoverato con prognosi riservata, un bimbo di 18 mesi di Ariano Irpino (Avellino) calpestato ieri da un cavallo dopo essere sfuggito al controllo dei genitori. Il bambino dopo essere stato trasportato in ospedale ad Ariano Irpino e’ stato trasferito in elicottero al “Santobono” di Napoli. Secondo la ricostruzione dei familiari, che erano in visita ad alcuni amici in una residenza di campagna, il bambino sarebbe inciampato e rotolato per alcuni metri prima di essere travolto da un cavallo. Al Pronto Soccorso del locale ospedale, i sanitari hanno rilevato fratture alle costole e altri traumi prima di disporre il trasferimento a Napoli.