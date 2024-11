Bimbo di 3 anni vaga da solo per strada in piena notte, salvato da un passante

Immediata la richiesta d’ aiuto ai carabinieri

TEANO – E’ una storia fortunatamente a lieto fine quella che ha visto protagonista un bambino di tre anni che, questa notte si è allontanato dalla sua abitazione ed ha vagato in strada fino a quando è stato notato da un passante che ha chiamato i carabinieri. E’ accaduto questa mattina, alle 5:00 circa, nella frazione di Scalo a Teano. Un’automobilista in transito lungo via Giusti ha notato il bambino vestito con il pigiamino, infreddolito ed impaurito vagare da solo a bordo strada

Immediata la richiesta d’ aiuto ai carabinieri. Sul posto si sono portate due pattuglie: una proveniente dalla locale stazione, l’altra dal nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Capua. Il piccolo è stato recuperato in pochi minuti e messo al riparo dal freddo pungente di questa notte. Attivate le ricerche porta a porta i militari hanno individuato la famiglia. Il piccolo è stato prima portato presso il Psaut del paese dove sono state appurate le sue buone condizioni di salute e poi genitori hanno potuto riabbracciarlo e fare ritorno a casa tutti insieme.