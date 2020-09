Bimbo di due anni rimane chiuso nell’Audi della mamma. Salvato da un uomo

CASAGIOVE (tp) – Bimbo di due anni rimane chiuso nell’auto della mamma e viene salvato da un militare libero dal servizio. È successo ieri in via Libertà. Il maresciallo dell’aeronautica G.V. di Casagiove è intervenuto prontamente alle richieste di aiuto di una donna che era disperata perché non riusciva ad aprire più la sua Audi.

Il sottufficiale con una chiave inglese ha rotto subito il vetro della portiera posteriore della vettura e tratto in salvo il piccolo in lacrime. Nella mossa repentina dopo la rottura del vetro G.V. è rimasto ferito leggermente al braccio, ma per fortuna nulla di grave.